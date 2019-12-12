Мониторинговая миссия ООН предостерегает Украину от ограничений прав на свободу мысли и слова при подготовке закона о дезинформации

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опасается, что готовящийся в Украине так называемый закон о дезинформации может привести к ограничению базовых прав и свобод человека - на свободу мысли и слова.

"Я бы хотела подчеркнуть важность создания и охраны среды, в котором могут выражаться и свободно обсуждаться различные, противоположные взгляды. Нас особенно беспокоит то, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией, подготовку которого требует указ президента от 8 ноября 2019 года", - сказала глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

Она заявила: "Такой закон может противоречить обязательствам Украины относительно свободы мнений и выражения взглядов и информации".

"Мы предостерегаем от установления несоизмеримых ограничений на свободу выражения взглядов и свободу средств массовой информации", - сказала Богнер, озвучивая позицию мониторинговой миссии.