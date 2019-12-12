События

10:56 12.12.2019

Два склада с псевдоэлитным суррогатным алкоголем и 600 кг элитного табака обнаружены на Харьковщине – СБУ

1 мин читать

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Фискальной службы блокировали поставки в сеть розничной торговли псевдоэлитного суррогатного алкоголя и 600кг элитного табака.

"Оперативники спецслужбы установили, что 2 местных жителя организовали на территории гаражных кооперативов Харькова два склада, где хранили контрафактный алкоголь. Товар им поступал с подпольных производств в Чугуеве, которые несколько недель назад разоблачила СБУ. Сбывали псевдоэлитный алкоголь владельцам торговых точек и в учреждения общественного питания области", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Во время обысков складских помещений правоохранители изъяли 100 литров готового к продаже алкосурогата, 90 литров спиртосодержащего сырья сомнительного качества и 600 кг элитного табака, происхождение которого устанавливается. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции составляет 1 млн грн по ценам "черного" рынка.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #табак #сбу #алкоголь #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 12.12.2019
СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

10:28 12.12.2019
СБУ пресекла попытку вербовки украинского военнослужащего из зоны ООС

СБУ пресекла попытку вербовки украинского военнослужащего из зоны ООС

20:59 11.12.2019
СБУ в Киеве разоблачила сотрудников полиции, которые "крышевали" бордели

СБУ в Киеве разоблачила сотрудников полиции, которые "крышевали" бордели

17:56 11.12.2019
СБУ пресекла деятельность хакеров, которые продавали россиянам закрытую информацию

СБУ пресекла деятельность хакеров, которые продавали россиянам закрытую информацию

17:10 09.12.2019
В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

17:02 09.12.2019
Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, выделенные на соцобъекты в районе ООС - СБУ

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, выделенные на соцобъекты в районе ООС - СБУ

18:11 07.12.2019
В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

11:59 07.12.2019
Боевики вернули Украине тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы"

Боевики вернули Украине тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы"

18:42 06.12.2019
СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

18:34 06.12.2019
Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

Авиаремонтные предприятия Укроборонпрома досрочно выполнили ГОЗ 2019

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА