Два склада с псевдоэлитным суррогатным алкоголем и 600 кг элитного табака обнаружены на Харьковщине – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Фискальной службы блокировали поставки в сеть розничной торговли псевдоэлитного суррогатного алкоголя и 600кг элитного табака.

"Оперативники спецслужбы установили, что 2 местных жителя организовали на территории гаражных кооперативов Харькова два склада, где хранили контрафактный алкоголь. Товар им поступал с подпольных производств в Чугуеве, которые несколько недель назад разоблачила СБУ. Сбывали псевдоэлитный алкоголь владельцам торговых точек и в учреждения общественного питания области", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Во время обысков складских помещений правоохранители изъяли 100 литров готового к продаже алкосурогата, 90 литров спиртосодержащего сырья сомнительного качества и 600 кг элитного табака, происхождение которого устанавливается. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции составляет 1 млн грн по ценам "черного" рынка.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.