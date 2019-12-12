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08:25 12.12.2019

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

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МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

Министерство иностранных дел Украины выразило негативную оценку акту визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 года, посол Сербии вызван в МИД для выражения протеста, сообщила пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в заявлении на сайте ведомства в среду вечером.

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", – добавили украинские дипломаты.

11 декабря временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич была вызвана в МИД Украины для выражения протеста.

Теги: #крым #оценка #сербия #украина #визит
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