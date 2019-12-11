События

22:28 11.12.2019

Экс-евродепутат Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям

1 мин читать
Экс-евродепутат Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям

Немецкий политик, член Европейского парламента (2004-2019гг) Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом расследование Государственного бюро расследований (ГБР) по факту совершения возможной госизмены при подписании Минских соглашений против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию стран. Это тотальный абсурд!", – написала она в своем Твиттере в среду, комментируя обвинение Порошенко в государственной измене.

Как сообщалось, ГБР сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Теги: #расследование #хармс #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 10.12.2019
Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

18:16 10.12.2019
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

16:11 10.12.2019
Порошенко о результатах "нормандских переговоров": оснований для эйфории нет, России нельзя доверять

Порошенко о результатах "нормандских переговоров": оснований для эйфории нет, России нельзя доверять

20:59 09.12.2019
Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

10:52 09.12.2019
Минэкономики проведет спецрасследование в отношении импорта в Украину шприцев

Минэкономики проведет спецрасследование в отношении импорта в Украину шприцев

18:30 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

18:18 08.12.2019
Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

16:29 07.12.2019
Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

11:56 07.12.2019
Вече на Майдане в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста - Порошенко

Вече на Майдане в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста - Порошенко

09:01 07.12.2019
В Николаеве правоохранители расследуют ДТП с четырьмя пострадавшими

В Николаеве правоохранители расследуют ДТП с четырьмя пострадавшими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки" – представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников

Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

Суд арестовал двух подозреваемых в смертельном избиении волонтера Мирошниченко в Бахмуте

Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предлагает закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Комитет Сената поддержал законопроект о санкциях США в отношении Турции

В турецкой Анталье из-за сильных дождей объявлен наивысший уровень погодной опасности

СБУ в Киеве разоблачила сотрудников полиции, которые "крышевали" бордели

Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля

Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки" – представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников

Правоохранители в Киеве задержали фейковый автомобиль полиции с "псевдополицейским" за рулем

Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА