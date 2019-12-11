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20:25 11.12.2019

Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

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Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе в рамках рабочей встречи с представителями СММ ОБСЕ сообщила о пребывании боевиков в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC" на участке разведения в Станице Луганской.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ относительно содействия в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста", - сообщает пресс-штаб ООС на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко проинформировал координатора команды СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦЦК Кайрата Асанова о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения № 3.

Также собеседники обменялись оценками ситуации безопасности на участках разведения, определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине.

"Следующая рабочая встреча с группой СММ ОБСЕ запланирована на 19 декабря после проведения очередного заседания ТКГ в Минске", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #обсе #сцкк
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