Кернес добился встречи с новым главой Харьковской ОГА, чтобы обсудить отопительный сезон, медреформу и строительство новой дороги

Городской голова Харькова Геннадий Кернес и новый глава Харьковской ОГА Алексей Кучер встретились спустя более месяца после назначения последнего.

"Сегодня встретился с руководителем ХОГА Алексеем Кучером, инициатива была моя. Обсудили социально-экономическое развитие региона, отопительный сезон, горячее водоснабжение, совместную деятельность по медицинской реформе. Договорились по понедельникам передавать полную информацию по теплу и горячей воде", - сообщил Кернес в своем Телеграм-канале в среду.

Он также рассказал главе ХОГА о позиции мэрии по строительству новой дороги Центр-Салтовка, через торговую площадку ТЦ "Барабашово".

"Обсуждение этой темы с главой ХОГА вызвано поведением концерна (АВЭК - ИФ) и подставных людей, так называемых активистов, которые защищают незаконные схемы АВЭКа, втягивает в конфликт предпринимателей, "кошмарит" их, запускает слухи и негатив в СМИ, информируя тем самым о несуществующем конфликте. Городской совет, в свою очередь, опирается на последовательные решения исполнительных органов, ставя во главу угла развитие города и защиту интересов харьковчан, согласно законам Украины", - написал Кернес.

Он еще раз подчеркнул, что концерн АВЭК, который арендует землю города, знал о том, что дорога предусмотрена в генеральных планах 1953, 1986, 2004 и 2013 годов и даже в 1997 году обращался в горсовет с просьбой начать проектировать ее в первую очередь. Кернес также опубликовал соответствующие документы.

Как сообщалось, 5 ноября президент Владимир Зеленский на совещании в Харькове представил Кучера в качестве нового главы ХОГА. На том же совещании президент раскритиковал руководство города и области за срыв начала отопительного сезона и поручил новоназначенному главе ХОГА разобраться с вопросом строительства дороги через ТЦ "Барабашово".

Геннадий Кернес не был приглашен на это совещание и вскоре раскритиковал такую позицию президента.

Позднее в интервью сайту "Страна" Кернес заявил, что звонил Кучеру после назначения и предлагал встретиться, но тот отказался.

Кучер заявил, что не отказывался от встречи с городским головой Геннадием Кернесом, но настаивал на том, что она должна быть официальной и с заранее оговоренной повесткой.