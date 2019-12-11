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13:37 11.12.2019

Суд перенес подготовительное заседание в "янтарном деле" на февраль из-за неявки обвиняемых

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Суд перенес подготовительное заседание в "янтарном деле" на февраль из-за неявки обвиняемых

Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле об обвинении шести человек, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине, на 4 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"11 декабря 2019 в Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе двух народных депутатов Украины VIII созыва, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Учитывая, что в суд по уважительным причинам не явились двое обвиняемых, в частности помощница бывшего депутата, коллегией судей принято решение об отложении заседания на 4 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе Полякову. В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря были задержаны шесть человек - трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

В феврале 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в "янтарном деле". В октябре прокуроры САП направили обвинительный акт в "янтарном деле" в суд.

Теги: #янтарь #розенблат #поляков #суд
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