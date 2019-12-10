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21:32 10.12.2019

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

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Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

Правительственная комиссия по расследрованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отчитается о результатах работы до 20 декабря, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабмину". – сообщил Яровой, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Первое заседание комиссии состоялось во вторник, 10 декабря.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 чел. (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел. были выведены звеньями Газодымозащитной службы, 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Вследствие пожара погибли 12 человек. В больницах остаются девять из 30 пострадавших.

Сообщалось, что сгоревшее здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

Теги: #комиссия #одесса #пожар
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