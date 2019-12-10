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19:34 10.12.2019

Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

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Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

Поисковые работы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут продолжены в среду после демонтажа части аварийного флигеля, что необходимо для обеспечения безопасности спасателей и правоохранителей, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По его словам, для проведения работ привлекли экспертов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, киевских специалистов и коммунальные службы. "Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два - специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", - рассказал глава обладминистрации.

Он также сообщил, что ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу решено проводить только в дневное время. "Поиски пропавших без вести на этом участке продлятся сразу после сноса оставшихся двух этажей", - написал Куцый.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 чел. (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел. были выведены звеньями Газодымозащитной службы, 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Вследствие пожара погибли 12 чел., судьба шестерых остается неизвестной. В больницах остаются девять из 30 пострадавших.

Сообщалось, что сгоревшее здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

Теги: #демонтаж #одесса #пожар
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