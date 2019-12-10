ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".
Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.