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15:42 10.12.2019

Загороднюк по итогам "нормандского саммита": Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс

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Загороднюк по итогам "нормандского саммита": Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже заявил, что существует большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но главным является то, что есть прогресс.

"Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - написал Загороднюк на странице в Фейсбуке.

Кроме того, министр обороны отметил, что любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки.

"Процесс не будет быстрый. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - подчеркнул он.

Загороднюк отметил, что в ходе вчерашней Нормандской встречи была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины.

"Также не забывайте, что этот день стал возможным благодаря воинам, которые держат линию фронта. К сожалению, трое из них погибли сегодня. Благодарен каждому и искренние соболезнования семьям погибших и собратьям", - подытожил министр..

Теги: #нормандский_формат #минобороны #загороднюк
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