События

11:21 10.12.2019

Конгресс США согласовал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против "Северного потока 2"

2 мин читать
Конгресс США согласовал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против "Северного потока 2"

Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны, который, среди прочего, предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год призван обеспечить "энергетическую безопасность Европы" путем введения санкций, связанных с российскими газовыми трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток", говорится в заявлении комитетов.

Агентство Bloomberg сообщало ранее со ссылкой на осведомленные источники, что санкции в отношении "Северного потока 2" коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX: GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Теги: #бюджет #северный_поток_2 #санкции #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 10.12.2019
Премьер ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019г

Премьер ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019г

10:10 10.12.2019
Минцифры совместно с Startup Grind Kyiv и USAID отберет 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Минцифры совместно с Startup Grind Kyiv и USAID отберет 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

06:29 10.12.2019
Украина не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, считает директор ФБР

Украина не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, считает директор ФБР

20:59 09.12.2019
Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

09:48 09.12.2019
Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

09:25 09.12.2019
Испытательный запуск новейшего американского корабля Starliner откладывается

Испытательный запуск новейшего американского корабля Starliner откладывается

22:21 08.12.2019
Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Восточное Средиземноморье

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Восточное Средиземноморье

18:20 08.12.2019
Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно

Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно

13:06 08.12.2019
Национальный совет кинокритиков США назвал "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Национальный совет кинокритиков США назвал "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

13:41 07.12.2019
США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская полиция готова патрулировать освобожденные территории Донбасса, когда РФ вернет нам границу - Аваков

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019

Трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина будет в определенной степени прислушиваться в законодательной работе к выводам Венецианской комиссии по закону о госязыке - Монахова

Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

Украинская полиция готова патрулировать освобожденные территории Донбасса, когда РФ вернет нам границу - Аваков

Умер экс-мэр Москвы Лужков

ООС: на участке разведения у Станицы Луганской находятся представители вооруженных формирований с нашивкой "СЦКК"

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек

Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц"

Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА