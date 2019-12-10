Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц"

Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала присоединение страны к международной организации "Партнерство Биарриц", целью которой является внедрение прогрессивных законодательных рамок касательно гендерного равенства.

"Я инициирую присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц" и обращаюсь с призывом к президенту и Кабинету министров. Координатор рабочей группы подготовит письмо на имя президента с просьбой уполномочить вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебу осуществить процесс присоединения", - заявила Зеленская во вторник во время своей вступительной речи на Третьем украинском женском конгрессе.

Первая леди отмечает, что уже 17 декабря в Париже в рамках рабочего визита Дмитрий Кулеба передаст письмо, в котором будет задекларированно желание Украины присоединиться к "Партнерству Биарриц", лично министру по вопросам гендерной политики Франции.

"После этого уже в Украине соответствующие органы разработают план действий и конкретных обязанностей нашего государства в рамках поддержки присоединения. Я убеждена, что у Украины есть все возможности и права быть рядом с мировыми лидерами в борьбе за гендерное равенство", - добавила Зеленская.