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02:16 10.12.2019

Макрон: Не думаю, что речь идет о размораживании ситуации на Донбассе, мы показываем важность дипломатического формата

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что результатом встречи в "Нормандском формате" будет краткосрочный прогресс по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и по прекращению огня.

"Что касается размораживания, я не думаю, чтоб этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, можно ли идти речь о размораживании ситуации на Донбассе после Нормандского саммита.

Вместе с тем он назвал важным этапом встречу в Нормандском формате, поскольку это первая такая встреча за последние три года. "Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей", - отметил президент Франции.

По его словам, важной была встреча глав Украинского и Российского государств в двустороннем формате. "Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил", - сказал он.

Теги: #макрон
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