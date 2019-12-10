Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

Полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто до конца текущего 2019 года, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы согласовали некоторые очень важные вещи. Первое – это неотложные меры относительно стабилизации ситуации на востоке Украины – это полное, всестороннее прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года", - сказал Зеленский на брифинге по завершении "нормандского саммита" в Париже вечером в понедельник.