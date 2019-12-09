Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о завершении двухсторонней встречи главы Украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник вечером.

По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента на странице в Фейбуке сообщила, что "сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".