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21:09 09.12.2019

Нормандский саммит прервался для двусторонних переговоров Зеленского и Путина - Офис президента Украины

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Нормандский саммит прервался для двусторонних переговоров Зеленского и Путина - Офис президента Украины

Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook в понедельник.

Теги: #нормандский_формат #президенты
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