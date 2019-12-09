Нормандский саммит прервался для двусторонних переговоров Зеленского и Путина - Офис президента Украины

Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook в понедельник.