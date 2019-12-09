События

20:54 09.12.2019

Путин и Зеленский проводят свою первую двустороннюю встречу, сообщает российская сторона

1 мин читать
Путин и Зеленский проводят свою первую двустороннюю встречу, сообщает российская сторона

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

По словам Ушакова, главное - обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

Теги: #зеленский #франция #встреча #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:14 09.12.2019
Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

20:03 09.12.2019
Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

18:43 09.12.2019
Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки" - Песков

Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки" - Песков

18:40 09.12.2019
Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

17:26 09.12.2019
Встреча Зеленского с Меркель проходит в Елисеевском дворце

Встреча Зеленского с Меркель проходит в Елисеевском дворце

16:37 09.12.2019
Встреча Зеленского и Макрона проходит в Париже

Встреча Зеленского и Макрона проходит в Париже

16:08 09.12.2019
Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

14:52 09.12.2019
Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

13:46 09.12.2019
Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

12:07 09.12.2019
В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель

Нормандский саммит прервался для двусторонних переговоров Зеленского и Путина - Офис президента Украины

На "нормандском саммите" продолжается обсуждение совместного документа - Песков

Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель

Нормандский саммит прервался для двусторонних переговоров Зеленского и Путина - Офис президента Украины

Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина

На "нормандском саммите" продолжается обсуждение совместного документа - Песков

Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

Экс-директора одесского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО – СМИ

Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА