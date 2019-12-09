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14:59 09.12.2019

Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

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Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

 Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, сообщил народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал он.

Как сообщалось, 7 июля 2016 года Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект им. Степана Бандеры. За это решение проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании депутатов столичного горсовета, против не высказался никто.

В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название", позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Возглавлявший в то время Украинский институт национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.

Теги: #киев #переименование #проспект #суд
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