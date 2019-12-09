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09:35 09.12.2019

Во Францию на подготовку в центре "Airbus" отправились будущие пилоты вертолетов Н125 Госпогранслужбы Украины

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Во Францию на подготовку в центре "Airbus" отправились будущие пилоты вертолетов Н125 Госпогранслужбы Украины

Во Франции продолжается обучение различных категорий авиационного персонала Госпогранслужбы Украины, который вскоре будет использовать новую авиационную технику компании "Аirbus Нelicopters" в охране государственной границы.

"Сейчас в центре подготовки "Airbus" проходят обучение авионики, которые будут обслуживать авиационное и радиоэлектронное оборудование легких патрульных вертолетов Н125. На днях во Францию на подготовку также отправились пилоты, а в ноябре обучение уже прошли механики", - сообщают в пресс-службе украинского пограничного ведомства.

В Госпогранслужбе напомнили, что межправительственное соглашение Украины и Франции предусматривает для единой системы авиационной безопасности и защиты 55 новых вертолетов. Из них, в рамках договоренностей между МВД Украины и "Аirbus Нelicopters", украинская пограничная служба должна получить 24 вертолета.

"Поступление 2 единиц летательных аппаратов ожидается до конца этого года", - добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, патрульная версия вертолетов Н125 будет оснащена современным пилотажно-навигационным и специальным оборудованием. Обучение же и подготовка украинских пограничников является одним из условий межгосударственного договора.

Теги: #airbus #госпогранслужба #пилоты #франция #обучение
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