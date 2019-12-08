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15:39 08.12.2019

Американский "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС - NASA

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Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 14:47. Перед этим сблизившийся с МКС корабль в 12:05 был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял итальянский астронавт Лука Пармитано.

Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс присоединения его к американскому сегменту станции - модулю Harmony осуществлялся по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

Среди прочего на МКС доставлен гиперспектральный сенсор (Hyperspectral Imager Suite - HISUI) японского космического агентства JAXA для наблюдения за воздействием добычи нефти, газа и минералов на прибрежные районы. "Грузовик" привез на станцию 40 мышей для проведения экспериментов по уменьшению влияния невесомости на их костно-мышечный аппарат. После завершения исследований грызуны будут возвращены на Землю со спускаемой капсулой корабля. Кроме того, "грузовик" доставил на МКС платформу, которая будет установлена на ее внешней поверхности для "парковки" роботизированных систем.

Cargo Dragon также привез на МКС материалы для эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. По словам главного научного сотрудника Национальной лаборатории МКС NASA Майкла Робертса, изучение влияния микрогравитации на процесс соложения ячменя, начиная от прорастания зародыша, важен для понимания того, как будут реагировать растения. Это необходимо "для разработки новых способов выращивания растений для употребления в пищу в ходе дальних космических полетов", сказал ученый. В случае успеха эксперимента на МКС удастся воспроизвести пиво в условиях космоса.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Она доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, а также итальянца Луки Пармитано.

Теги: #космос #nasa #cargo_dragon
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