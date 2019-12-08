События

15:15 08.12.2019

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

1 мин читать

По меньшей мере 43 человека погибли в воскресенье при пожаре на фабрике в центральной части Нью-Дели, сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Еще не менее 16 человек госпитализировали с ожогами и с отравлением угарным газом. По словам представителя больницы Кишора Сингха, все они находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления тем, кто получил травмы при пожаре.

Причина возгорания пока не установлена.

Теги: #жертвы #пожар #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 08.12.2019
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

22:27 07.12.2019
В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

20:12 07.12.2019
До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

18:33 07.12.2019
В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

16:47 07.12.2019
В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

15:11 07.12.2019
Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

07:46 07.12.2019
Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

22:29 06.12.2019
На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

20:09 06.12.2019
Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

17:07 06.12.2019
ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Боец ВСУ погиб, еще трое пострадали вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в субботу

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС, если огонь из сектора Газа продолжится - Нетаньяху

Противники интеграции Беларуси и РФ намерены передать резолюцию в посольство РФ

Министр обороны ФРГ считает нужным воздействовать на РФ в связи с громким убийством в Берлине

Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

В Киеве задержали серийного автовора

Национальный совет кинокритиков США назвал "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

В Луцке задержан лжеминер

В начале недели в Украине будет теплая погода, осадки – лишь в Карпатах и Закарпатье

ВВС Израиля нанесли серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА