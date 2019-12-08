Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

По меньшей мере 43 человека погибли в воскресенье при пожаре на фабрике в центральной части Нью-Дели, сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Еще не менее 16 человек госпитализировали с ожогами и с отравлением угарным газом. По словам представителя больницы Кишора Сингха, все они находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления тем, кто получил травмы при пожаре.

Причина возгорания пока не установлена.