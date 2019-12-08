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10:01 08.12.2019

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

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Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

По состоянию на 9.00 воскресенья, 8 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до десяти, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего результате пожара погибли 10 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Вместе с тем, в утренней сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна. Ранее же со ссылкой на Национальную полицию сообщалось о 10 пропавших без вести.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Теги: #жертвы #тела #колледж #одесса #пожар
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