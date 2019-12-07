В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

В Закарпатской области спасатели борются с пожаром в магазине строительных материалов, который охватил около 2 тысяч квадратных метров.

"7 декабря в 12:36 к спасателям поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов, на ул. Главная в пгт Буштино Тячевского района. Для ее ликвидации к месту были направлены два отделения пожарных 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и местной пожарной команды пгт Тересва", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также были привлечены дополнительные силы и средства от 10-й государственной пожарно-спасательной части г.. Хуст и местной пожарной команды с. Чумалево.

На данный момент пожар локализирован, продолжается ликвидация.

На месте работают 8 единиц техники и 35 человек личного состава.