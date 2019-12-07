Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевые травмы получили два украинские военные

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевые травмы получили два украинские военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 6 обстрелов. В частности, дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Новогнатовки - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.