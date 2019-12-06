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18:42 06.12.2019

СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

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СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий Житомирской области из-за использования запрещенного программного обеспечения (ПО).

"Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы. При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины внесена в санкционный список", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия подконтрольной им коммерческой структуры.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса. Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

"СБУ напоминает, что спецслужбы РФ активно используют компьютерные программы и специальные технические средства для негласного получения разведывательной информации, прежде всего по оборонному потенциалу нашей страны. Такое программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные телефоны для доступа к информации, хранящейся на устройстве, передается по электронной почте, мессенджерам или во время разговоров", - говорится в сообщении.

Теги: #информация #госучреждения #сбу #утечка #житомирская_область
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