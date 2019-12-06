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16:04 06.12.2019

Меджлис намерен провести мирное шествие с материковой Украины в Крым, чтобы подтолкнуть международные организации к защите прав жителей Крыма - Чубаров

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Меджлис намерен провести мирное шествие с материковой Украины в Крым, чтобы подтолкнуть международные организации к защите прав жителей Крыма - Чубаров

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об инициативе провести мирную ненасильственную акцию и пешее шествие с материковой Украины на оккупированный Россией Крымский полуостров, чтобы помочь международным организациям более активно реализовывать принятые ими решения в связи с оккупацией Крыма.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", - рассказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Чубаров отметил, что формой проведения такой акции в Меджлисе видят организацию пешего шествия с материковой части на Крымский полуостров, который сегодня временно оккупирован Российской Федерацией.

"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", - сказал он.

По его словам, данная акция призвана помочь ООН, ОБСЕ, ЕС и другим международным структурам в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, на что им, возможно, не хватает определенной воли, обеспечив тем самым соблюдение прав крымскотатарского народа, украинцев, всех граждан Украины в Крыму.

Чубаров указал, что Меджлис будет обращаться к странам, которые входят в эти организации, судьям Международного суда ООН, к СММ ОБСЕ, к народным депутатам Украины, к депутатам Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, которые "голосовали за очень правильные и верные решения", чтобы совместно их реализовывать.

Глава Меджлиса указал, что дата проведения шествия будет определена позже после формирования штаба подготовки акции и консультаций со всеми сторонами.

Теги: #крым #меджлис #чубаров #акция
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