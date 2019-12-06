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01:04 06.12.2019

Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

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Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, экс-замглавы КГГА Алексей Резников опроверг информацию о якобы своем возможном назначении на пост главы Киевской городской государственной администрации.

"Я предлагаю не обсуждать слухи, распространяемые в разного рода Телеграм-каналах. Я откровенно говорю, что со мной никаких разговоров на эту тему никто официально не проводил, со мной никаких консультаций никто не проводил. Моя позиция абсолютно понятна, что на сегодняшний день Виталий Кличко как городской голова справляется со своей работой. Следующие выборы осенью 2020 года, и вот я думаю, что тогда и нужно принимать решение по Киеву", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Как сообщалось, 5 сентября Кабинет министров Украины согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА по обращению Офиса президента Украины с просьбой внести представление на его увольнение.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в октябре сообщил, что пока не принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА и планирует еще раз пообщаться с ним перед принятием окончательного решения.

В свою очередь Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В связи с этим, Кличко подал два иска в Окружной административный суд (ОАСК) – на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и второй – на руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Теги: #киев #глава #назначение
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