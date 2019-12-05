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20:59 05.12.2019

Cosmopolitan Украина уволил замглавреда из-за скандального поста в соцсетях о похоронах погибшего бойца

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Cosmopolitan Украина уволил замглавреда из-за скандального поста в соцсетях о похоронах погибшего бойца

Журнал "Cosmopolitan Украина" уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину и извинился за ее некорректный пост в Фейсбуке о похоронах погибшего бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дениса Волочаева.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиною на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли. Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиною - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала "Cosmopolitan", - говорится в заявлении журнала, опубликованном на странице в Фейсбуке в четверг.

В заявлении отмечается также, что бренд Cosmopolitan безоговорочно "находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших".

Как сообщалось, 4 декабря заместитель главного редактора журнала "Cosmopolitan Украина" Евгения Плихина опубликовала сообщение на своей странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом "Альфы" СБУ, котором она возмущалась помпезностью похорон и назвала их "языческим обрядом, после которого все пойдут обедать".

Теги: #редактор #плихина #журнал #увольнение
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