События

20:33 05.12.2019

Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

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Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

Правоохранители подтверждают обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) и информируют о том, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

"Правоохранители нашли тело женщины под обломками конструкций без признаков жизни", - подчеркивается в сообщении Нацполиции Украины, обнародованном пресс-службой ведомства в четверг вечером.

В Нацполиции отметили, что полицейские устанавливают ее личность.

"Сейчас зафиксирован 31 пострадавший, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции отмечают, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомства.

В то же время, на утро четверга сообщалось о 14 пропавших, а тело женщины нашли лишь вечером.

Теги: #пострадавшие #колледж #одесса
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