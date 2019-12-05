Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики намерено обжаловать это решение - Милованов

Суд возобновил в должности уволенного генерального директора госпредприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (Харьков) Дмитрия Сталинского, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено оспорить это решение.

"Скандал на ГП "Энергосталь" в Харькове. Я назначил нового директора Балабая (Кабмин назначил Василия Балабая и.о. гендиректора 6 ноября – ИФ). Новый директор выявил скрытую задолженность по зарплате работникам на 30 млн грн. Скрытую от министерства. Недостоверный финплан. Возможно, в сговоре с сотрудниками министерства. За 15 минут до совещания по проблеме выплаты зарплаты новый директор получает решение суда, что он больше не директор", – написал министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

При этом он отметил, что прежний директор выходит на работу без информирования и согласования с Минэкономики.

"Что делаем мы? В отношении судьи, который вынес, по-моему, полностью незаконное решение, будет открыто дисциплинарное производство. В отношении Гоструда, которое не увидело задолженности по зарплате при проверках, будет проведено расследование. Будут возбуждены уголовные дела, если подтвердятся факты, за невыплату зарплаты и доведение предприятия до банкротства для передачи земли и имущества частным лицам", – написал Милованов.

ГП "УКРНТЦ "Энергосталь" занимается проектированием строящихся, реконструируемых и технически переоснащаемых действующих предприятий и производственных объектов горно-металлургического комплекса, машиностроения и других отраслей, создания новых производств, технологий и процессов, промышленной экологии, энергосбережения, охлаждения металлургических агрегатов, использования вторичных ресурсов, отделки металлопродукции, утилизации промышленных и бытовых отходов, реализации основных положений Киотского протокола в базовых отраслях промышленности.