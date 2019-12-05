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16:29 05.12.2019

Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

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Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров Украины совместно с органами местной власти в месячный срок провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

"Провести проверку всех должностных лиц, которые дают выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Зеленский требует жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших такое.

Президент предлагает оценить состояние и уровень обеспеченности материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб неотложного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновление современными средствами спасения и коммуникаций.

"Отдельно призываю бизнес – владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок", - отметил он.

Зеленский призвал быть ответственными и выучить, наконец-то, полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан.

"О проделанной работе, актуальных проблемах и предложениях прошу доложить до 10 января 2020 года", - резюмировал президент.

Теги: #зеленский #пожароопасность #пожар #кабмин
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