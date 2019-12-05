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13:00 05.12.2019

В Госпогранслужбе Украины посчитали сумму предлагаемых за год взяток –1,6 млн грн

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В Госпогранслужбе Украины посчитали сумму предлагаемых за год взяток –1,6 млн грн

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в нынешнем году украинские пограничники отказались от взяток на более 1,6 млн грн.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн" - сказал он во время конференции "Стратегические коммуникации – составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы" в Киеве в четверг.

По словам Дейнеко, задание Госпогранслужбы Украины – это, прежде всего, изменить коммуникационные процессы ведомства для успешного достижения стратегических целей, то есть формирование репутации Госпогранслужбы как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", - добавил глава Госпогранслужбы.

Среди приоритетов дальнейшей работы Госпогранслужбы Дейнеко назвал повышение уровня пограничной безопасности, в частности, путем внедрения системы технической интеллектуальной защиты границы

Теги: #госпогранслужба #коррупция #взятки
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