СБУ установила еще двух фигурантов дела о присвоении средств вкладчиков CК "Гарант-Лайф"

Служба безопасности Украины (СБУ) установила еще двух фигурантов дела о присвоении средств клиентов и доведения до банкротства киевской столичной страховой компании "Гарант-Лайф".

"Сейчас сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы - бывший председатель правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн", - сообщает пресс-центр СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее СБУ сообщала о раскрытии схемы присвоения средств и сообщила о подозрении двух другим фигурантам производства.

Как сообщалось, 4 июля оперативники спецслужбы сообщили, что в 2015-2016 годах бывший председатель правления этой компании, специализирующейся на страховании жизни, присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 млн грн. Эти деньги он потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "ценных" бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

В результате противоправных действий злоумышленников более 10 тыс. вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни с компанией, фактически лишены возможности получить страховые возмещения.

На данный момент продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению денег граждан.