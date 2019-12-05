События

08:29 05.12.2019

Два человека стали жертвами стрелка на военной базе США в Перл-Харборе

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Объединенная база ВМС США Перл-Харбор - Хикем вновь открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи, сообщили власти базы.

По распространенной ими информации стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения, позднее двое из раненых скончались, состояние третьего раненого оценивается как стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Стрелок покончил с собой.

Белый дом сообщил, что "президент был проинформирован о стрельбе ... и продолжает следить за ситуацией".

Ранее сообщалось, что база была закрыта после того, как около 14:30 среды по местному времени поступила информация о стрельбе на верфи.

Пока о мотивах стрелка не сообщается. Представитель базы отметил, что ведется расследование.

На базе Перл-Харбор - Хикем размещены ВМС и ВВС США.

Теги: #база #сша #вмс #открытие
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