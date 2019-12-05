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06:56 05.12.2019

Ранее закрытая военная база США в Перл-Харборе открыта после инцидента со стрельбой, стрелок покончил с собой

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Объединенная база ВМС США Перл-Харбор - Хикем вновь открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи, сообщили власти базы.

По распространенной ими информации стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.

Белый дом сообщил, что "президент был проинформирован о стрельбе ... и продолжает следить за ситуацией".

Ранее сообщалось, что база была закрыта после того, как около 14:30 среды по местному времени поступила информация о стрельбе на верфи.

Пока о мотивах стрелка не сообщается.

На базе Перл-Харбор - Хикем размещены ВМС и ВВС США.

Теги: #база #сша #вмс #открытие
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