Не менее 10 человек пострадали в результате пожара в колледже в Одессе

В результате возникшего в среду утром в (г.Одесса) пожара пострадали не менее десяти человек, сообщает местное интернет-издание "Думская".

Согласно публикации, на месте событий много карет "скорой помощи". "Пострадали не менее 10 человек", - говорится в заметке.

При этом по состоянию на 11:10 в пресс-службе горсовета изданию сообщили, что на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

В связи с происшествием мэрия Одессы отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую, где расположено горящее здание.

В самом здании горят помещения колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а "внутри еще остаются студенты".

"По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа… В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги", - говорится в сообщении.