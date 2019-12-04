В Одессе горит 6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

В среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого в настоящее время составляет около 700 м кв, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация", - говорится в обнародованном 10.49 среды сообщении.

В ГСЧС отметили, что информация о пострадавших в результате ЧП уточняется.