События

05:58 04.12.2019

В Луганской области будут судить боевика-"милиционера ЛНР"

1 мин читать

Прокуратура Луганской области будут судить жителя Первомайска, который у боевиков был "народным милиционером ЛНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Гражданин Украины в начале 2015 года поступил в "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. Платова народной милиции ЛНР" и занял должность так называемого "заместителя командира взвода". В вооруженном подразделении он принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО/ООС в районе поселков Новотошковское и Троицкое Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему заочно сообщили о подозрении в июле 2019 года и объявили в розыск и на основании решения следственного судьи начали специальное досудебное расследование.

Теги: #боевик #украина #суд #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 04.12.2019
Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

02:25 04.12.2019
В Луганской области трех человек подозревают в переправлении нелегалов из РФ в Украину через границу

В Луганской области трех человек подозревают в переправлении нелегалов из РФ в Украину через границу

00:57 04.12.2019
Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

23:46 03.12.2019
Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

23:02 03.12.2019
В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

21:51 03.12.2019
МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

20:38 03.12.2019
Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

15:52 03.12.2019
"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

12:30 03.12.2019
Новая редакция закона об АО сократит количество обращений в суды, но они будут по более серьезным поводам – юристы

Новая редакция закона об АО сократит количество обращений в суды, но они будут по более серьезным поводам – юристы

11:10 03.12.2019
Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, подозреваемого в растрате имущества его банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, подозреваемого в растрате имущества его банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G-7

Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

МОК настроен дождаться решения исполкома WADA и только после этого выносить решение по отстранению РФ

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

В Украине в среду будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале

Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА