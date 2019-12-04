В Луганской области будут судить боевика-"милиционера ЛНР"

Прокуратура Луганской области будут судить жителя Первомайска, который у боевиков был "народным милиционером ЛНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Гражданин Украины в начале 2015 года поступил в "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. Платова народной милиции ЛНР" и занял должность так называемого "заместителя командира взвода". В вооруженном подразделении он принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО/ООС в районе поселков Новотошковское и Троицкое Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему заочно сообщили о подозрении в июле 2019 года и объявили в розыск и на основании решения следственного судьи начали специальное досудебное расследование.