Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

Режим работы трамваев №№ 28, 33К сократят в связи с ремонтом контактной сети на ул. Миропольской, сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Каждую ночь 4, 5, 6 декабря предусмотрен сокращенный режим работы трамваев №№ 28, 33К. Ремонтируют контактную сеть на ул. Миропольской", - говорится в сообщении.

Последние отправления трамваев № 33К по собственному маршруту от ул. Сержа Лифаря - в 23:47, 00:02, от ул. П. Усенко - в 23:08, 23:22.

Трамваи № 28 – по собственному маршруту от ул. Милославской - в 23:42, 23:53, от ст. м. "Лесная" - в 22:53, 23:04.

Отмечается, что в 4:45 движение будет восстановлено по графику.