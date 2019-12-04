В Луганской области трех человек подозревают в переправлении нелегалов из РФ в Украину через границу

Прокуратура Луганской области объявила о подозрении трем местным жителям в переправлении нелегалов из РФ через государственную границу Украины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Следователи… сообщили о подозрении трем лицам в составе организованной преступной группы в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ОПГ создал и возглавил житель Сватовского района, его сообщники - жители Троицкого района. Указанные лица за денежное вознаграждение занимались поиском нелегалов, которые имели цель незаконно пересечь российско-украинскую границу, также организацией непосредственного пересечения границы вне вставленных пунктов пропуска, маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне.

В настоящее время одного фигуранта объявили в розыск. К организатору применили меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного участника преступной группировки направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Наказание, которое грозит указанным лицам - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.