Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

Верховная Рада разрешила помощникам-консультантам народных депутатов работать по совместительству.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон №2313-2 на пленарном заседании во вторник вечером проголосовали 321 народный депутат.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.