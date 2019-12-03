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19:01 03.12.2019

Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

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Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

Верховная Рада разрешила помощникам-консультантам народных депутатов работать по совместительству.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон №2313-2 на пленарном заседании во вторник вечером проголосовали 321 народный депутат.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.

Теги: #нардепы #помощники #рада
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