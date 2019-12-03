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17:47 03.12.2019

Онищенко задержали в Германии - САП

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Онищенко задержали в Германии - САП

Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции",- сказали нам в пресс-службе САП

Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ожидании назначения суда Онищенко находится под стражей.

Адвокат экс-нардепа Олег Ищенко в комментарии проекту "Схемы" ответил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

В свою очередь в САП подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт задержания Онищенко.

Как сообщалось, Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

Теги: #набу #сап #онищенко
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