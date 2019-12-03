Граната, прикрепленная к двери офиса ОПЗЖ в Харькове, оказалась учебной

Граната, которую сотрудники офиса областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) в Харькове нашли утром во вторник прикрепленной ко входу в офис, оказалась учебной.

"По указанному... адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней. Вещественные доказательства изъяты", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. В настоящее время решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.