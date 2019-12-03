Неизвестные подвесили гранату на входе в офис ОПЗЖ в Харькове - замглавы облорганизации

В Харькове неизвестные облили красной краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) и примотали скотчем гранату на входе, сообщил замглавы областной организации ОПЗЖ Василий Россихин.

"Работники, которые пришли в офис около 9 утра обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние 3 месяца и четвертая за последнюю неделю. Но раньше ограничивались только краской, граната - впервые. Это политика запугивания", - сказал Россихин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, на место была вызвана полиция и пиротехники. По состоянию на 12:30 офис ОПЗЖ возобновил работу в обычном режиме.

В полиции пообещали прокомментировать инцидент в ближайшее время.