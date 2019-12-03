События

07:44 03.12.2019

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

2 мин читать
С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

С начала декабря в Киеве, в связи с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования новогодне-рождественских праздников, разрешено движение транспорта по Крещатику в праздничные и нерабочие дни, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020: будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади; ограничено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от ул.Малой Житомирской к Михайловской площади).

В КГГА напомнили, что с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул.Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

"Во время празднований будут ограничивать движение городского транспорта в центре столицы также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января. Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января. Сейчас на локациях идет подготовка", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #проезд #праздники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 02.12.2019
В ДУК "Правый сектор" назвали имена задержанных, обвиняемых в убийстве ребенка накануне

В ДУК "Правый сектор" назвали имена задержанных, обвиняемых в убийстве ребенка накануне

22:28 02.12.2019
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники

Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники

16:13 02.12.2019
Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

15:05 02.12.2019
Полиция Киевщины разыскивает вандалов, осквернивших могилу погибшего 20 февраля волонтера евромайдана - Героя Украины

Полиция Киевщины разыскивает вандалов, осквернивших могилу погибшего 20 февраля волонтера евромайдана - Героя Украины

13:36 02.12.2019
Восемь человек пострадали в массовой драке между посетителями и работниками пиццерии в Дарницком районе Киева

Восемь человек пострадали в массовой драке между посетителями и работниками пиццерии в Дарницком районе Киева

13:02 02.12.2019
Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева – Аваков

Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева – Аваков

10:31 02.12.2019
В Киеве утром горел детский сад, погиб пытавшийся потушить пожар мужчина

В Киеве утром горел детский сад, погиб пытавшийся потушить пожар мужчина

09:48 02.12.2019
Обстрелянный в Киеве автомобиль, в котором находился депутат облсовета Соболев, принадлежит фирме, фигурирующей в деле финансирования терроризма на Донбассе

Обстрелянный в Киеве автомобиль, в котором находился депутат облсовета Соболев, принадлежит фирме, фигурирующей в деле финансирования терроризма на Донбассе

09:17 02.12.2019
Снегоуборочная техника полностью готова к работе по уборке снега

Снегоуборочная техника полностью готова к работе по уборке снега

01:20 02.12.2019
Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

Автомобиль, в котором находился Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп доволен докладом республиканцев в ответ на обвинения демократов по импичменту

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Альперин вышел из СИЗО

На складе логистической компании в Харькове выявлены посылки с контрафактной табачной продукцией на сумму более миллиона гривен

Адвокат подозревается в завладении недвижимости одесской общины на более 6 млн грн

Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

На Киевщине задержаны рыбаки угрожавшие поджечь работников Госрыбагенства

В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА