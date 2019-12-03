С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

С начала декабря в Киеве, в связи с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования новогодне-рождественских праздников, разрешено движение транспорта по Крещатику в праздничные и нерабочие дни, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020: будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади; ограничено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от ул.Малой Житомирской к Михайловской площади).

В КГГА напомнили, что с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул.Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

"Во время празднований будут ограничивать движение городского транспорта в центре столицы также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января. Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января. Сейчас на локациях идет подготовка", – сказано в сообщении.