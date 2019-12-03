На Киевщине задержаны рыбаки угрожавшие поджечь работников Госрыбагенства

Настигнутые с поличным рыбаки, незаконно вылавливающие рыбу сетями, угрожали инспекторам рыбоохранного патруля Киевщины поджогом, были задержаны правоохранителями, сообщили в полиции Киевской области.

По сообщению правоохранителей на странице в Фейсбук, инспекторы рыбоохранного патруля Киевщины обнаружили мужчин на лодке, которые осуществляли незаконный лов рыбы сетями. Для проверки разрешительных документов их пригласили причалить к берегу. В ответ на действия инспекторов, рыбаки намеревались скрыться, о чем было сообщено в полицию.

Работники Госрыбагентства также сообщили в полицию, что рыбаки брызгали на них бензином из канистры, угрожали их поджечь.

Беглецов догнали возле с.Страхолесье, Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодка и рыбу, по предварительным данным материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тыс. грн.

В отдел полиции доставили двух рыбаков. Ими оказались двое местных жителей, 22 и 30-летнего возраста. С ними работают следователи.

По данному факту работники Иванковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Следствие продолжается.