Иностранца и киевлянина, причастных к подрыву и ограблению отделения Ощадбанка в Киеве, уведомили о подозрении

По согласованию Киевской местной прокуратуры №4 два лица, причастные к нападению на отделение "Ощадбанка" в субботу на столичной Русановке, уведомлены о подозрении в совершении преступлений.

"По версии следствия, около 4:00 утра 30 ноября 2019г указанные лица проникли в помещение отделения банка на ул. Энтузиастов, после чего, используя неизвестную взрывчатое вещество, взорвали банкомат, расположенный внутри помещения, и похитили из него около 230 тыс. грн. Совершив преступление, нападавшие скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киева.

По результатам спецоперации двух лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления, задержали. Ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин. Во время обысков по месту жительства задержанных изъяты инструменты и часть денег, а также автомобиль, на котором они скрылись с места преступления.

"Сейчас местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Лица уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, содеянное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, или причинившее имущественный вред в особенно больших размерах, или послужившее причиной гибели людей или другие тяжелые последствия) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 30 ноября в Днепровском районе Киева на ул.Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк. Как сообщили в полиции Киева, в результате взрыва была повреждена внутренняя отделка финансового учреждения, пострадавших нет.

По предварительным выводам специалистов, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и скрылись.

Позже председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что в ходе ограбления отделения банка в Киеве преступникам удалось вынести около 250 тыс. грн. "Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра ... Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 000 грн. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный в Facebook в субботу.

В воскресенье он сообщил о задержании подозреваемых в ограблении отделения Ощадбанка.