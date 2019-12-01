В Харькове в одном из гаражей произошел взрыв, погибли три человека

В Харькове на территории гаражного кооператива произошел пожар, в результате чего погибли три человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 ноября в 05:30 в г.Харьков на территории гаражного кооператива "Слобода" в гараже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

В 10:48 спасатели ГСЧС ликвидировали последствия взрыва. От ГСЧС привлекалось 25 человек личного состава и 5 единиц техники.