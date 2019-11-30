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13:20 30.11.2019

В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег

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В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег

В ближайшие сутки, 1 декабря, в Украине ожидается спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме, а в начале новой недели ожидается выпадение снега и даже образование снежного покрова.

Как сообщает Укргидрометцентр, 1 декабря ночью, утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - ночью, утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.

В понедельник, 2 декабря, на территории Украины без существенных осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье значительный снег.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза; днём около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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